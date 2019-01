Den danske ishockeylandsholdsspiller Jesper Jensen spiller ofte hårdt, men i den svenske liga SHL har han to gange på tre måneder markeret sig med et par alt for voldsomme tacklinger i hovedet på en modstander.

Som Brynäs-spiller fik han for tre måneder siden fem kampes karantæne og en bøde på 50.000 svenske kroner for en grim hovedtackling. Tirsdag var den gal igen for Jesper Jensen.

Han er for nylig skiftet til Skellefteå i samme række, og allerede i anden kamp for klubben gik den danske spiller igen over stregen på isen. 31-årige Jesper Jensen skøjtede ind bagfra og bankede en albue i hovedet på Rögle-spilleren Daniel Zaar.

Tacklingen gav matchstraf, og efterfølgende har ligaens disciplinærinstans igen langet en karantæne og en bøde ud til danskeren.

Denne gang må Jesper Jensen sidde seks kampe i skammekrogen og acceptere en bøde på 70.000 svenske kroner for den grimme tackling. Jesper Jensen har både dansk og svensk statsborgerskab, men stiller i landsholdsregi op for Danmark.

/ritzau/

