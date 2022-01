22 ufrivillige dage væk fra isen.

Det er så lang tid, at Odense Bulldogs ikke har spillet ishockeykampe på grund af corona-aflysninger.

»Det har været en periode, der har været frustrerende,« siger Ole Nielsen, der er administrerende direktør i Odense Bulldogs.

Odense Bulldogs har fået seks kampe aflyst i streg.

»Vi skulle leve op til alverdens protokoller. Det har været en anderledes periode,« siger Ole Nielsen.

Sidste kamp var 17. december mod Frederikshavn.

»Det har været en underlig og turbulent periode. Det har været frustrerende.«

Men nu skal Odense Bulldogs tilbage på isen, når de møder bundholdet Rødøvre klokken 15.00 på hjemmebane.

»Vi glæder os da voldsomt,« siger Ole Nielsen og fortsætter:

»Men det er klart, at vi efter en så lang kamppause, har svært ved at se, hvor vi står henne. Vi kan heller ikke forvente, at vores hold er tip top rent fysisk.«

Odense Bulldogs ligger i skrivende stund på syvendepladsen i Metalligaen, men har spillet færre kamp end de andre hold på grund af aflysningerne.

»Det bliver spændende at se, hvor vi står henne. Men vi glæder os over, at vi endelig kan spille kamp igen. Det ser jeg frem til.«