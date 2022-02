Dansk ishockey har haft fremgang og succes ved vinter-OL i Beijing. Og det kan mærkes i Odense Ishockey Klub.

»Jeg må sige, at der er ingen tvivl om, at alt den hype smitter af. Der er rigtig mange, der vil prøve ishockey af i disse uger,« siger Ole Andersen, der er næstformand i Odense Ishockey Klub.

De danske ishockeyherrer nåede til kvartfinalen ved vinter-OL. Det har efterfølgende medført, at ishockeyherrerne rykker op på 10.-pladsen på verdensranglisten.

Kvindernes ishockeylandshold var med til vinter-OL for første gang. Ishockeykvinderne vandt en gruppekamp og endte på 10.-pladsen ud af 10 hold.

I OIK gør man et ihærdigt forsøgt på at få lokket de helt unge ind på isen.

Ole Andersen fra Odense Ishockey Klub er ikke i tvivl om, at det store fokus både på mænd og kvinder i ishockey, kan aflæses i Odenses lokale ishockeyhal.

»Vi har nok fået omkring 20 stykker mere ind og spille. Det lyder måske ikke af os meget, men vi har jo ikke tre til fem fodboldbaner. Vi skal lige kunne proppe dem ind et sted. Så at få 20 stykker er en hel del for os,« forklarer Ole Andersen og fortsætter:

»Der har bare været rigtig mange henvendelser, og det kan vi se både på drengeholdene og pigeholdene. Og der skal vi selvfølgelig være dygtige til at tage imod dem og holde fast i dem.«

Ole Andersen forklarer, at modsat fodbold og håndbold, er det lidt mere kompliceret at spille ishockey, da man ikke lige kan øve det i skolegården eller baghaven.

»Men det er da fedt. Vi har brug for det. Vi er i skarp konkurrence med alle andre sportsgrene, så at få små drenge og piger ind er altafgørende.«

Ole Andersen håber på, at der fortsat kommer flere børn, der vil spille ishockey. Men samtidig skal organisationen også vokse.

»For vores vedkommende er det vores organisation, der også skal vokse. Det erD fint, at der kommer en masse børn ind af døren, men hvis vi kun er fire personer til at tage imod, så hjælper det ikke så meget. Vi skal have trænere og holdledere.«