Det danske ungdomslandshold i ishockey er efter nederlag på 0-14 og 0-4 mod henholsvis Canada og Rusland ved det igangværende U20-VM blevet midtpunkt i en mindre shitstorm på internettet.

»Det handler om grådighed,« skriver Ken Campbell, der er redaktør på internetmediet The Hockey News, på Twitter.

Han forklarer sin opsigtsvækkende bemærkning med, at Danmark ifølge hans mening ikke har spillemæssige kvaliteter til at deltage i turneringen, der har deltagelse af verdens største og mest betydningsfulde ishockeynationer.

Således mener han, at der ligger kommercielle interesser bag Danmarks deltagelse.

Danmark tabte 0-4 til Rusland ved U20-VM i ishockey. Her ses Danmarks Victor Cubars i duel med russernes Pavel Shen.

Nobody in Canada wants to hear about this, but the inclusion of teams such as Denmark in the WJC is the product of greed, plain and simple. The Danes were outscored 26-2 in group play last year, yet qualified because they beat Belarus in the relegation round. (cont'd) — Ken Campbell (@THNKenCampbell) 27. december 2018

»Årsagen til at de er med skyldes, at arrangørerne hermed kan maksimere antallet af kampe og dermed øge billetindtægterne. Penge, som spillerne ikke modtager en eneste rød penny af. Hjælper det udviklingen i dansk ishockey?« spørger Ken Campbell retorisk.

Svaret er tilsyneladende et rungende nej. I hvert fald mener Ken Campbell, at Danmark heller ikke burde have været blandt deltagerne i fjor:

»Her havde de i hele VM-turneringen en negativ målscore på 24. Ikke desto mindre lykkedes det at undgå nedrykning, fordi de formåede at besejre Hviderusland i en altafgørende kvalifikationskamp om fortsat eksistens i rækken.«

Danmarks Ishockey Unions formand Henrik Bach Nielsen synes, at kritikken er ramt et pænt stykke over mål.

»De par gange vi indenfor de seneste år har ramt kvartfinalen, er vi blevet rost. Selvfølgelig var det ikke sjovt at tabe 0-14 til Canada. Men værtsnationen har altså et fremragende U20-landshold,« siger han i telefonen fra Vancouver, hvor han lørdag skal se Danmark duellere mod Schweiz.