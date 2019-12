Arvefjendeopgøret mellem Rødovre og Rungsted blev afbrudt halvvejs inde i tredje periode.

Det var politiet, der dikterede afbrydelsen, efter der både inden og under kampen blev affyret kanonslag og anden pyroteknik.

Det skriver TV 2 Sport.

Derudover kom sikkerhedspersonalet i arenaen i Rødovre også i klammeri med tilskuere, og der blev derfor også fjernet flere personer fra tilskuerrækkerne, skriver mediet.

Det betød, at der også opstod uroligheder uden for arenaen, og det fik alt sammen i sidste ende politiet til at afbryde kampen af sikkerhedsmæssige årsager.

Spillerne forlod dermed isen i 20 minutter, mens de pågældende tilskuere blev fjernet.

Assistenten for Rødovre Mighty Bulls har over for TV 2 Sport efterfølgende forklaret, at der ikke har været nok vagter i arenaen.

»Det er uacceptabelt, hvad de laver dernede. Som jeg kan forstå det, har vi ikke nok vagter til at holde styr på det. Det er selvfølgelig en superdårlig situation. Det er ikke sådan her, en kamp skal forløbe med så mange tilskuere i hallen og så god stemning,« sagde Morten Andreasen.

Rungsted Seier Capital var foran 2-0, inden pausen indtraf, og det endte også med at være kampens resultat.

Sejren bringer Rungsted op på 48 point på Metal Ligaens tredjeplads.

Rødovre, der ligger næstsidst med 37 point, får mulighed for revanche, når de to hold igen står overfor hinanden søndag.

Tidligere fredag vandt Herlev Eagles 6-3 over Herning Blue Fox.