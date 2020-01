Var det sæsonens bedste kamp?

Svar: Ja!

Det er denne signaturs vurdering efter dramaet i Metal Final4-semifinalen fredag aften i Bentax Isarena i Aalborg mellem ærkerivalerne Frederikshavn White Hawks og hjemmefavoritterne fra Aalborg Pirates.

Vendelboerne vandt 5-4 efter straffeslag i en forrygende fight, som havde det hele og fik ekspertkommentator på TV2 Sport, den tidligere landsholdsspille Lasse Degn, til at udbryde:

»Det er en af den slags kampe, man håber aldrig slutter.«

Degn & co. – de 5.000 tilskuere og tv-seerne - fik lov at nyde den hele vejen. Fra de obligatoriske 3x20 minutter via fem minutters forlængelse til straffeslag. Ikke et sekund kedede man sig.

Og i straffeslagskonkurrencen satte White Hawks’ Nikolaj Krag Christensen skuddet i kassen. Som den eneste af de fem, der forsøgte.

Fortjent vinder? Tja. Havde Pirates vundet, havde det også været okay. Så tæt var det. Som ventet.

Frederikshavn White Hawks har ikke vundet pokalturneringen siden 2002. De tabte finalen i 2004, 2013, 2016 og 2019.

Sidste år efter at have ført med 2-1 mod Rungsted Seier Capital med sølle 57 sekunder tilbage.

Og nu står de to hold igen over for hinanden i finalen i Final 4 lørdag kl. 18.30.

Dramaet i semifinalen havde høj klasse, kanonflotte mål, intensitet og tempo og nogle bragende nærkampe, som gav indtryk af, at der var regninger fra tidligere kampe, der skulle betales.

Bedste spillere var en frederikshavnerkvartet, to måls-skytterne Alexander Bumagin og Nikolaj Krag Christensen, Dane Fox og målmanden Tadeaz Galansky.

Galanskys redning, da han greb Pierre-Olivier Morin ud i tredje periode, hvor det brændte allermest på, var ganske enkelt verdensklasse.

Nu venter finalen. Rungsted Seier Capital skal løfte sig en klasse fra kampen mod Herlev Eagles, hvis de skal genvinde pokalen. Kan de det?