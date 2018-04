Esbjerg Energy og Aalborg Pirates vil holde et minuts stilhed for at mindes de dræbte i canadisk tragedie.

Aalborg. Når Aalborg Pirates og Esbjerg Energy løber på banen tirsdag til den afgørende DM-semifinale i ishockey, vil holdene holde et minuts stilhed inden kampen.

Begge mandskaber vil starte kampen med at stå side om side i respekt for tragedien i Canada, hvor 15 ungdomsspillere fra det canadiske hold Humboldt Broncos døde.

Fredag aften lokal tid kørte en lastbil kørte frontalt ind i bussen, hvor ungdomsspillerne fra Humboldt Broncos befandt sig på vej til en kamp.

Det har skabt chokbølger i hele Canada, og det er også noget, som har rystet spillerne hos de danske semifinalister, fortæller Aalborg Pirates-direktør Thomas Bjuring.

- Begge hold har bekendtskaber hos Broncos, og tragedien berører os alle. Tragedien er langt større end en syvende semifinale, og når noget så forfærdeligt rammer, så er alle i hockeyverdenen en stor familie.

- Og derfor har spillerne og trænerne ønsket at vise deres respekt forud for kampen.

- Det er der selvfølgelig fuld opbakning til fra både Esbjerg Energy og Aalborg Pirates' organisationer, siger Thomas Bjuring i en pressemeddelelse.

Der var i alt 29 personer i Humboldt Broncos-bussen inklusive trænere og chaufføren. De 15 er afgået ved døden, og 14 er stadig hårdt kvæstet.

Spillerne fra Esbjerg og Aalborg vil til den syvende DM-semifinale desuden bære et lille Humboldt Broncos-logo bag på hjelmene.

Tirsdagens kamp i Aalborg går i gang klokken 20.30. Vinderen møder Herning Blue Fox i finalen.

/ritzau/