Årets A-VM i ishockey i Schweiz er aflyst grundet coronavirus, og det kan ramme Danmarks værtskab i 2025.

Lørdag eftermiddag kom meldingen fra Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF), som mange nok havde forventet.

A-VM i ishockey i Schweiz til maj er aflyst på grund af det hærgende coronavirus.

- Vi har holdt council-møder flere gange ugentligt de seneste tre-fire uger, så jeg har godt kunnet se, hvor det bar hen. Den her aflysning var uundgåelig, siger Henrik Bach Nielsen, formand for Danmarks Ishockey Union (DIU).

Den officielle aflysning har ladet vente på sig, fordi IIHF og deltagerne landende har skullet have helt styr på de forsikringer, som skulle sørge for, at det ikke endte med en stor økonomisk lussing.

Det er på plads nu, og Henrik Bach Nielsen siger, at Danmark ikke rammes økonomisk af aflysningen. Til gengæld kan den få en anden negativ konsekvens for dansk ishockey.

Sammen med Sverige er Danmark nemlig udpeget som VM-vært i 2025, men det kan være, at vi sammen med de svenske naboer må vente længere på at kunne byde verdenseliten i ishockey velkommen igen.

- Der står et land, som har arbejdet med det her i to år. Der vil jo være meget sympati for Schweiz i forhold til at få dem ind i loopet igen, siger DIU-formanden.

- Der er på ingen måde taget en beslutning om noget som helst. Nu skal vi lige have røgen til at lægge sig fra det her.

- Men det er klart, at der kan komme en fordeling fra 2021 og frem, hvor man gerne vil have Schweiz ind igen. Og ja, det sætter også vores VM i 2025 under pres, siger han.

Spørgsmål: Vil I uden større besvær kunne ændre planer, så VM i Danmark og Sverige bliver skubbet et år?

- Det vil jeg sige, at vi godt kunne organisatorisk. Men jeg vil også sige, at det ikke er min førsteprioritet. 2025 er bedre end 2026. 2026 er et OL-år, så lige her og nu vil jeg hellere have 2025.

- Men jeg kommer da selvfølgelig til at høre på de hensyn, der skal tages til Schweiz, forklarer Henrik Bach Nielsen.

Spørgsmål: Ved du, hvornår I får klarhed over, om VM på dansk grund skal rykkes?

- Vi har aftalt, at nu holder vi council-møder hver uge over telefonen, og selvfølgelig kommer vi til at snakke om det, men det bliver ikke på denne siden af sommeren, lyder det fra DIU-formanden.

Danmark var for første gang vært for A-VM i 2018, hvor Herning og København lagde is til slutrunden.

