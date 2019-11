Betinget fængselsdom overrasker ikke DIF, men direktør mener, at den vil være en øjenåbner for andre.

Danmarks Idrætsforbunds (DIF) direktør, Morten Mølholm Hansen, faldt ikke ned af stolen, da ishockeyspilleren Kristian Jensen fredag blev idømt 20 dages betinget fængsel.

Ifølge Mølholm er dommen på linje med, hvad han tidligere har set. Derfor mener han heller ikke, at den giver anledning til ændringer i DIF.

- Vores vurdering er, at sagen er usædvanlig, men ikke enestående. Principielt rykker den ikke ved idrættens eget disciplinærsystem, hvor langt de fleste sager fra idræt stadig skal afgøres, og det er et system, der virker godt, og som vi er godt tilfredse med, siger han.

Kristian Jensen fra klubben Frederikshavn White Hawks kom under en kamp 20. september i klammeri med Odense Bulldogs Lucas Bjerre Rasmussen.

Sidstnævnte fik et knytnæveslag i hovedet, mens han lå på isen uden hjelm. Han fik hjernerystelse, kraniebrud i højre tinding, bøjede ribben, blodsprængning i højre øje og et blåt venstre øje.

Af Danmarks Ishockey Unions disciplinærudvalg blev Kristian Jensen idømt karantæne frem til 1. december, svarende til 17 kampe. Ishockeyunionen hører under DIF.

DIF tager afstand fra episoden. Og forbundet mener da også, at nogle sager er så langt fra sportens egne rammer, at domstole skal kunne tage dem op.

- I forhold til den retspraksis, der har været tidligere, lægger dommen sig i fin forlængelse. Den er ikke overraskende eller enestående. Men for dem, der ikke har været opmærksom på den retspraksis, vil den nok være en øjenåbner.

- Selvfølgelig er der ting, der går ud over, hvad man kan henvise til, der foregår inden for idrættens egne rammer. Vi skal selvfølgelig respektere og anerkende, at domstolene kan tage dem op, siger Morten Mølholm.

/ritzau/