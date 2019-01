Frans Nielsen lavede sine NHL-point nummer 450 og 451 i karrieren, da Detroit atter gik fra isen med nederlag.

Det har været småt med sejre for den danske ishockeystjerne Frans Nielsen, siden han skiftede til de 11-foldige NHL-vindere Detroit Red Wings i 2016, og natten til mandag var ingen undtagelse.

På trods af personlig succes måtte Frans Nielsen nemlig skøjte fra isen med et 2-3-nederlag i udekampen mod Vancouver Canucks.

Herningenseren udlignede til 1-1 otte minutter inde i anden periode efter hurtigt Detroit-spil. Det var hans point nummer 450 i NHL siden debuten i 2006/07-sæsonen.

Seks minutter senere var danskeren så med i opspillet og blev noteret for en assist, da holdkammeraten Thomas Vanek bragte Detroit foran 2-1.

I tredje periode gik det dog galt for Nielsen og co., som lukkede to scoringer ind og tabte kampen.

Detroit har tabt så mange gange, at holdet ligger sidst i østkonferencen i NHL med 43 point i 50 kampe. Holdet er uden en realistisk mulighed for at nå slutspillet i verdens stærkeste ishockeyliga.

/ritzau/