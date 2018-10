Hva’ nu, Enver Hansen? VM-bossen har ikke tal på, hvor mange gange han har fået stillet spørgsmålet efter det succesrige VM i Royal Arena og i Boxen i Herning.

For den administrerende direktør drejede det sig morgen, middag og aften i tre et halvt år om IIHF VM i ishockey. Men 31. oktober udløber hans kontrakt med VM-selskabet, så spørgsmålet er relevant.

»Da jeg i 2003 blev direktør for Danmarks Ishockey Union, deponerede jeg min beskikkelse som advokat med møderet for højesteret. Efter 15 år i den fascinerende verden med sport og event vender jeg 1. november tilbage som advokat,« siger han.

Hans indsigt i juridiske problemstillinger i forbindelse med event og sport med blandt andet risikoanalyse giver ham en god baggrund.

Enver Hansen glæder sig til at se på events med juridiske briller. Selv har han stået som chef for et VM i verdens største vintersport, hvor intet gik galt. Hvis vi da lige ser bort fra nederlaget til Letland i den sidste puljekamp. Tænk, hvis Danmark havde kvalificeret sig til kvartfinalen i Royal Arena mod Tre Kronor.

»Det lyder som en kliché, at VM i Danmark var det perfekte arrangement og en drøm, der gik i opfyldelse. For mig har de sidste tre år været en eventyrlig rejse. Vi kan være stolte af VM. Og det var ikke kun os, der var glade.«

»Der var ros fra IIHF, de 15 gæstende hold og hele vejen rundt. En canadisk leder sagde, at det eneste ”no”, han hørte, var i ”no problem”. Var der et problem, blev det løst hurtigt og med et smil,« siger Enver Hansen.

VM-overskuddet blev på godt 23 mio. kr., hvoraf 13-14 mio. kr. tilfalder Danmarks Ishockey Union. Resten går til samarbejdspartneren Infront, som i 2015 stillede en underskudsgaranti på 11 mio. kr.

»For Danmarks var VM – der startede samtidig med sommeren – en fantastisk forretning. Aldrig har der været så mange udenlandske turister i Danmark til en enkeltstående event,« siger Enver Hansen.

»Turismeomsætningen er endnu ikke gjort op, men de foreløbige tal har oversteget alle forventninger, så også på den front har VM været en stor succes.«

Nu er spøgsmålet, hvad VM-overskuddet skal bruges til. Flere ”fyrtårne” er ved at blive bygget op. Et af DIUs mål er flere skøjtehaller.

»Vi skal ud til kommunerne med noget i tasken, så de kan få et ordentligt beslutningsgrundlag. Danmark har i dag 27 skøjtehaller, men der er mange hvide pletter på kortet. En skøjtehal er dyr, men billigere end en svømmehal,« siger Enver Hansen.

Den 62-årige advokat og VM-boss har en stor lidenskab ud over ishockeyen. Han er inkarneret Eremitageløber, men hans tid forleden i Dyrehaven var ikke noget at skrive hjem om, erkender han.

»Jeg ville gerne have trænet mere, men VM stjal tiden,« undskylder han.

Enver Hanen kom ind i ishockeyen i sidste halvdel af 1990’erne og var i fem år formand for IC Gentofte. Karrieren på skøjter indskrænker sig til en U11-kamp i Gentofte som dommer.

»Jeg kom direkte fra advokatkontoret og tog dommertøjet på uden på habitten, da man stod og manglede en dommer. Det var ikke nogen succes. Det gik for hurtigt. Jeg var hele tiden en halv banelængde bagefter. Ellers har jeg solgt slik og franske hotdogs til isdiskotek. Jeg mangler kun at køre ismaskinen, men kan måske nå det endnu,« ler han.