De danske VM-spillere har stor respekt for den canadiske stjernespiller Connor McDavid.

København. Danmark møder mandag en af VM's største stjerner på isen, når Canada er modstanderen i Boxen i Herning.

I de seneste to sæsoner har den 21-årige forward Connor McDavid scoret over 100 point i NHL for Edmonton Oilers.

Den danske VM-forward Mads Christensen er imponeret over Connor McDavid.

- Han er den bedste lige nu. Han kan gøre alting i fuld fart. Han kan lægge en god aflevering, selv om han er i fuld fart. Han kan sætte to-tre mand selv, og han er bare en god offensiv hockeyspiller.

- I mine øjne findes der nok mere komplette spillere, men rent offensivt er han den bedste, siger Mads Christensen.

Connor McDavid betyder også meget for unge spillere i hele verden, der får et idol at se op til, mener Mads Christensen.

- Jeg tror, det er en type, mange unge spillere kigger op til. Han er en af vor tids største hockeyspillere og kommer nok til at være det en del år.

- Det er imponerende, at han er på så højt niveau i så ung en alder, siger Mads Christensen.

Den danske VM-målmand Sebastian Dahm glæder sig til mødet med Canadas superstjerne.

- Han er den bedste i verden, og hvis jeg skal sammenligne med fodbold, er det ligesom at spille mod Cristiano Ronaldo.

- En mand, der har lavet så mange mål og afgørende afleveringer, og som er så farlig og dygtig.

- Det bliver en svær opgave at lukke ned for ham, men det bliver også en oplevelse at spille mod ham. Det er den ultimative udfordring, siger Sebastian Dahm.

For VM-turneringen var det heldigt, at Edmonton Oilers ikke kom med i slutspillet, så Connor McDavid kunne være med til VM.

- Det er en gave til VM, at han er kommet. Alle hockeykendere ved, hvem han er. Hvis jeg ikke havde været en del af VM selv, ville jeg have været inde at se et par af Canadas kampe, siger Sebastian Dahm.

Kampen mellem Danmark og Canada spilles mandag klokken 20.15.

/ritzau/