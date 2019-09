Peter Elander erstatter Fredrik Glader som landstræner for Danmarks kvindelige ishockeylandshold.

Det danske kvindelandshold i ishockey får ny landstræner.

Den nu tidligere landstræner Fredrik Glader har fået et job som sportschef i den svenske klub MoDo, og jobbet er ikke foreneligt med rollen som dansk landstræner.

Derfor er han blevet nødt til at sige sit job op. Afløseren er dog på plads, da det er lykkedes at hente Peter Elander ind som ny landstræner. Det oplyser Danmarks Ishockey Union (DIU) i en pressemeddelelse.

DIU-direktør Ulrik Larsen havde ikke regnet med, at der skulle skiftes ud på posten, men samtidig er han glad for, at det er lykkedes at rekruttere 59-årige Elander.

- Der skal ikke være tvivl om, at vi har været meget tilfredse med Fredrik Gladers arbejde, hans menneskelige kundskaber og hans store ishockeykompetencer.

- Vi ville gerne have set ham fortsætte i spidsen for vores landshold. Men han har fået et tilbud, som vi ikke ønsker at stå til hinder for.

- Vi mener dog også, at vi har fundet en fuldgod erstatning i Peter Elander, som vi glæder os til at arbejde sammen med, siger Ulrik Larsen.

Den nye landstræner har en fortid i dansk ishockey, da han i 1996-97 var træner for AaB. Siden blev han landstræner for Sveriges kvinder, og fra 2010 har 2018 har trænet kvindelige universitetshold i USA.

Landsholdskaptajn Josefine Jakobsen ser lyst på landstrænerbyttet.

- Peter er en utrolig kompetent træner, der ved meget om dameishockey verden over. Han er dygtig til små detaljer i spillet og meget ærlig i sin coaching.

- Men mest af alt er han en fantastisk person, som også tager sig tid til mennesket bag om spilleren. I min optik kunne vi ikke finde en bedre afløser for Fredrik, siger hun.

Kvindelandsholdet har en ambition om at kvalificere sig til vinter-OL i 2022.

/ritzau/