Med en storsejr på 6-1 kom det kvindelige danske ishockeylandshold tættere på oprykning ved VM.

Danmarks ishockeylandshold har fået en god start ved kvindernes VM i Budapest, hvor målet er at rykke op i det øverste lag.

Søndag vandt danskerne over Slovakiet med 3-1, og mandag fulgte de op med en ny sejr. Denne gang gik det ud over Italien, som tabte med hele 1-6 til danskerne.

Med to sejre i to kampe ligger Danmark på førstepladsen med seks point i gruppen, der foruden Danmark, Slovakiet og Italien tæller Østrig, Ungarn og Norge.

Nummer et og to rykker op i det sjove VM-selskab. Det vil sige op blandt verdens ti bedste nationer.

Meget kan dog endnu nå at ske for Danmark, som mangler at spille tre kampe i turneringen.

Mandagens sejr blev grundlagt i første periode. Silke Lave Glud bragte Danmark på 1-0 i første periode, mens tre scoringer i anden periode af Michelle Hansen, Lilli Friis-Hansen og Josephine Asperup så godt som afgjorde kampen.

Josefine Persson og Michele Brix Nielsen hamrede de sidste søm i den italienske kiste i tredje periode.

Næste opgave for Danmark er kampen mod Ungarn på onsdag.

/ritzau/