Det blev til et nederlag på 0-4, da herrelandsholdet i ishockey spillede den sidste testkamp inden VM.

De danske ishockeyherrer har ikke fået den bedste afslutning på forberedelserne til VM.

Torsdag endte det med det andet nederlag på to dage til Norge, som efter at have vundet 4-3 onsdag sejrede med de mere overbevisende cifre 4-0 torsdag.

Testkampen var Danmarks femte og sidste inden verdensmesterskaberne, der begynder 21. maj. De er endt med to sejre - blandt andet den første over Sverige nogensinde - og tre nederlag. Norge eller Sverige har været modstanderne i alle kampe.

I torsdagens kamp begyndte det at se sort ud i anden periode. Her gik Norge fra 0-0 til 3-0 i de sidste ti minutter.

Fire minutter inde i tredje periode blev det 4-0, og så var der lange udsigter til et dansk comeback. Det kom da heller aldrig.

Ishockey-VM spilles i år i Letland. Danmarks første kamp er mod Sverige 22. maj. Danskerne skal også møde Schweiz, Storbritannien, Rusland, Hviderusland, Slovakiet og Tjekkiet i den indledende pulje.

/ritzau/