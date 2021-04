Danmark vandt 3-2 over Sverige i en VM-forberedelseskamp. Det er Danmarks første sejr over Sverige på isen.

Danmarks ishockeylandshold tog torsdag en stor skalp, selv om der ikke var point på spil i torsdagens VM-forberedelseskamp mod Sverige.

Opgøret i Malmø sluttede nemlig 3-2 til Danmark, og ifølge statistik fra Det Svenske Ishockeyforbund er det første gang i historien, at Danmark slår "Tre Kronor".

Forbundet har registreret 21 andre kampe mellem de to ishockeylandshold, heraf 11 kampe ved VM-slutrunder, og i alle 21 kampe har svenskerne taget sig af sejren.

Den statistik fik Heinz Ehlers' mandskab brudt torsdag aften.

Onsdag havde svenskerne ellers vundet 4-2, og ved den lejlighed fik danskerne først lov til at pynte på resultatet med to scoringer i kampens sidste to minutter.

Anderledes godt kom Danmark fra start i torsdagens kamp.

Efter bare 74 sekunder kunne Düsseldorf-forwarden Mathias From sende Danmark i front. Han scorede også i onsdagens kamp.

Da første periode var færdig, lød den danske føring på 2-0, da også den tidligere NHL-spiller Nicklas Jensen var kommet på tavlen.

Selv om der ikke var point på spil, ville svenskerne ikke have hængende på sig, at den stolte ishockeynation skulle lide et tab til Danmark.

Allerede 44 sekunder inde i anden periode reducerede KHL-spilleren Dennis Rasmussen for Sverige, og Anton Wedin udlignede med et par minutter tilbage af perioden. Dermed var stillingen 2-2 inden de sidste 20 minutter.

Bare 15 sekunder inde i tredje periode tog Danmark atter føringen, da nordjyden Nicolai Meyer sendte pucken i mål på et tidspunkt, hvor Danmark var i overtal på isen. Det mål afgjorde kampen og brød en kedelig dansk statistik.

De to hold mødes igen 22. maj, når begge hold tager hul på VM-slutrunden i Letland.

