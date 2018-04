Ishockeylandsholdets 4-3-sejr over Tyskland var et godt skridt i VM-forberedelserne, mener Frans Nielsen.

Vojens. Det danske ishockeylandshold viste gode takter, da holdet onsdag aften i Vojens vandt 4-3 over Tyskland i en testkamp halvanden uge før VM-premieren mod netop tyskerne.

Det mener det danske landsholds nok største stjerne, den mangeårige NHL-spiller Frans Nielsen.

Sejren må dog ikke få landsholdsspillerne til at tro, at de allerede er i VM-gear, påpeger han.

- Vi spillede fint. Det var ikke fejlfrit, men det var jo lidt en træningskamp. Jeg er sikker på, at tempoet kommer to-tre gear op, når vi møder dem på næste fredag.

- Det bliver noget helt andet ved VM. Der var ikke så mange tacklinger, og jeg er sikker på, at det bliver en meget mere fysisk kamp næste gang. Det bliver en helt anden kamp, siger Frans Nielsen til Ekstra Bladet.

Det var landsholdsstjernens første kamp i cirka tre uger, da hans arbejdsgiver, Detroit Red Wings, ikke nåede slutspillet i NHL.

Tre ugers kamppause er uvant lang tid i løbet af en ishockeysæson, men Frans Nielsen føler sig godt tilpas efter comebacket.

- Det var okay for mig, jeg følte mig overraskende godt tilpas. Jeg tror, at jeg fik 20 minutter i benene, så det var perfekt. Selv om det nok kan mærkes i morgen (torsdag, red.), så var det fint at komme i gang, siger Frans Nielsen til Ekstra Bladet.

Landsholdsspillerne får et par fridage, inden de 1. maj spiller VM-generalprøve mod USA i Herning.

Frans Nielsen er foreløbig den eneste NHL-spiller på det danske landshold.

Frederik Andersens klub røg ud af slutspillet natten til torsdag, men det vides ikke, om målmanden tilslutter sig VM-truppen, eller om han går på sommerferie.

