Det danske ishockeylandshold må undvære en af deres helt store stjerner onsdag mod Rusland.

For under tirsdagens kamp mod Storbritannien blev Mikkel Bødker ramt på sit venstre øre af pucken og han måtte blødende forlade hallen i Riga.

Det skriver TV 2 Sport, som har snakket med den danske VM-lejr efter det voldsomme uheld.

Umiddelbart slap Bødker udenom en hjernerystelse, og hørelsen er fortsat intakt. Til gengæld er han blevet syet med 35-40 sting efter han blev ramt af holdkammeraten Philip Bruggisser.

Ifølge TV 2 Sports oplysninger, så er Bødkers øre flækket igennem både hud og brusk og hele vejen ind til øregangen. De 35-40 sving er syet i to lag, og nu skal såret renses to gange dagligt.

Oveni hatten er Mikkel Bødker for nu trådt ud af VM-boblen og det kan potentielt sende ham i en længere karantæne, hvis han vender tilbage.

»Det er selvfølgelig skidt og rigtig, rigtig træls for ham. Status lige nu er, at han er på hospitalet for at blive undersøgt af specialister. Det tyder ikke på, at der er en hjernerystelse, hvilket var det første, vi frygtede,« sagde landstræner Heinz Ehlers.

Indtil videre har Bødker kun været i kontakt med en vaccineret lettisk kirurg og kan muligvis vende tilbage til lejren snart.

Landstræneren udelukker på ingen måde, at Mikkel Bødker kan vende tilbage senere i turneringen.