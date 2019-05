Danmarks to sidste kampe handler om at skrabe point sammen til verdensranglisten og slutte VM godt af.

At kvartfinalehåbet ved VM stort set er ude for det danske ishockeylandshold, ændrer ikke det store for spillerne før Danmarks sidste to kampe i gruppefasen mod Canada og Slovakiet.

Nu handler det om at slutte turneringen godt af og sætte et godt sidste aftryk efter den skuffende præstation og 1-7-nederlaget til USA.

- Vi må være realistiske: Vi har kun været i kvartfinalen to gange, så det er ikke en total katastrofe, at vi ikke kommer det, siger kaptajn Peter Regin.

Allerede lørdag aften kan det være matematisk sikkert, at Danmark er ude af kvartfinalekapløbet. Det sker, hvis Canada tager tre point mod Tyskland.

Men selv med tysk sejr, skal mange ting stadig gå Danmarks vej. Det er ikke nok at vinde de sidste to kampe. Canada skal også tabe den sidste kamp til USA.

- Vi ligger i det der mellemlag af hold fra nummer 9 til 14, hvor det er meget tæt. Der er jo kun et eller to hold hvert år, der sniger sig med sammen med de store.

- Der har man brug for noget momentum i kampene. Nogle gange fortjener man heldet, og det har vi ikke gjort os gode nok til at fortjene i denne turnering, lyder det fra Jokerit-stjernen.

Jo højere en slutplacering, Danmark får i gruppespillet, jo flere point er der til verdensranglisten, der danner grundlaget for seedning og puljesammensætning til VM og til den kommende OL-kvalifikation.

I øjeblikket indtager Danmark 12.-pladsen på ranglisten.

- I det store billede betyder det jo noget, og jeg er sikker på, at det er noget, de går meget op i på ishockeyunionens kontor.

- Men det er jo ikke det, der motiverer os som spillere, eller det vi snakker om inden kampene. Vi snakker i stedet om, at selv om vi ikke kommer i kvartfinalen, kunne det alligevel være fedt at slå Canada, siger Regin.

Også backen Oliver Lauridsen ser de sidste kampe som en mulighed for at få en god afslutning på VM.

- Hvis vi skulle have haft en chance, skulle vi have vundet over USA. Vi vil gerne have flere point men nu skal vi først lige finde tilbage i vores system.

- Vi skal levere en kongeindsats mod Canada, og så må vi se, om vi ikke kan tage point i den sidste kamp mod Slovakiet, siger Oliver Lauridsen.

/ritzau/