Toronto Maple Leafs med Frederik Andersen som sidste skanse går ind til slutspillet i den nordamerikanske ishockeyliga NHL med to nye klubrekorder.

I grundspillets afsluttende kamp natten til søndag dansk tid vandt Toronto 4-2 over Montreal Canadiens og når dermed op på 105 point. Klubbens hidtidige største pointhøst var 103 i sæsonen 2003/2004, skriver NHL på sin hjemmeside.

Frederik Andersen sætter samtidig rekord som den Toronto-målmand, der flest gange i en sæson har overgået modstanderens målmand i antal redninger.

Mod Montreal parerede danskeren 31 skudforsøg, mens han kollega i den anden ende, Carey Price, havde 26 redninger.

Det er 38. gang, at Andersen vinder den interne målmandsdyst. Den tidligere rekord i Toronto lød på 37 i grundspillet.

Nikolaj Ehlers fik 13 minutter på isen, da Winnipeg Jets rundede den ordinære sæson af med en sejr på 4-1 over Chicago Blackhawks. Ehlers havde to skud på mål. Winnipeg er med 114 point også klar til slutspillet.

Det blev heller ikke til en dansk scoring, da Washington Capitals vandt 5-3 over New Jersey Devils. Lars Eller spillede knap 15 minutter, men uden at komme frem til skudchancer.

I slutspillets første runde skal Washington møde Columbus Blue Jackets og Oliver Bjorkstrand. Columbus tabte lørdag 2-4 til Nashville Predators.

/ritzau/