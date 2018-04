Danske Frederik Andersen og Toronto Maple Leafs er færdige i dette års slutspil om Stanley Cup-trofæet i den bedste nordamerikanske ishockeyliga, NHL. Det bringer nu keeperen i spil til Danmarks VM-trup på hjemmebane.

I den syvende og afgørende kamp mod Boston Bruins natten til torsdag dansk tid gik Frederik Andersen og Toronto helt ned i tredje periode og røg ud af NHLs slutspil.

Efter de to første perioder var Toronto ellers foran 4-3, men Boston scorede fire gange på stribe i de afsluttende 20 minutter, og så var det slut.

Med undtagelse af to minutter fik Frederik Andersen fuld spilletid i målet for Toronto, hvor han har været en af holdets bærende kræfter med flere spektakulære redningerne i de syv slutspilskampe.

Selvom Frederik Andersen naturligvis er skuffet over at ryge ud af NHLs slutspil, så tænder det et stort VM-håb hjemme i Danmark, før VM begynder i København og Herning 4. maj.

For nu er der pludselig en reel chance for, at Frederik Andersen kommer hjem og indtager målet for Danmarks landshold. Det vil i så fald være en markant forstærkning før VM.

Frederik Andersen kunne torsdag endnu ikke bekræfte, om han kommer med Danmark til VM. Det bliver afgjort i de kommende dage.

»Lige nu har jeg ikke præcist overblik over de kommende dage, men jeg går ud fra, at vi har møder og lægetjek på fredag,« siger Frederik Andersen til TV 2 SPORT.

»Afgørelsen er ikke min. Det er op til vores læger og general manager at afgøre, om jeg er aktuel til VM,« tilføjer han.

Indtil nu er det kun Frans Nielsen af de danske NHL-stjerner, som har sluttet sig til Janne Karlssons VM-trup, der onsdag slog den kommende VM-modstander fra Tyskland med 4-3 i Vojens i en testkamp.

Men ender Frederik Andersen med at få fri til VM, så kommer Danmark til at råde over en særdeles stærk keeper-duo i den danske NHL-stjerne og Sebastian Dahm fra den tyske klub Iserlohn Roosters.

Danmark indleder VM på hjemmebane i Boxen i Herning, hvor holdet møder Canada, Finland, Tyskland, USA, Norge, Letland og Sydkorea i grundspillets gruppe B. Her går de fire bedste hold i gruppen videre til kvartfinalerne.

I forhold til de øvrige danskere i NHL er Washington Capitals med Lars Eller videre i slutspillet, og det samme er Winnipeg Jets med Nikolaj Ehlers og San Jose Sharks med Jannik Hansen og Mikkel Bødker. Og det kommer ikke med til VM.

Derimod er der fortsat en lille chance for, at Oliver Björkstrand kommer med. Danskeren har dog en uafklaret kontrakt-situation med sin klub Columbus Blue Jackets, og Oliver Björkstrand vil formentlig ikke tage til VM med risikoen for at blive skadet, mens han forhandler om en ny NHL-aftale.