Mandag skal Stanley Cup-vinderne fra 2018, Washington Capitals, hyldes i Det Hvide Hus.

Det betyder, at der også er faldet en invitation til danske Lars Eller, der afgjorde den store NHL-finale tilbage i juni.

Flere af Lars Ellers holdkammerater har dog takket nej til besøget hos præsident Donald Trump på mandag.

Allerede sidste år takkede Brett Connolly nej tak til besøget hos Trump, mens målmand Braden Holtby fredag også meldte fra til mandagens hyldest.

Lars Eller løfter trofæet efter sejren over Vegas Golden Knights. Foto: Ethan Miller Vis mere Lars Eller løfter trofæet efter sejren over Vegas Golden Knights. Foto: Ethan Miller

Holtby siger til amerikanske ESPN, at det er en svær beslutning, da man gerne vil stå sammen som et hold.

»Det er en af de ting, du bliver nødt til at tænke over, men jeg bliver nødt til at stå fast på mine holdninger. Jeg kommer til at takke pænt nej til tilbuddet,« siger han til ESPN.

Danske Lars Ellers har dog, som størstedelen af Capitals-holdet, valgt at takke ja til besøget. Det fortæller Stanley Cup-vinderen til TV 2 SPORT.

»For nogle kan det være et kontroversielt emne, for nogle kan det være et politisk statement, om man vil deltage eller ej. Det er det ikke for mig. For mig er det mere et møde med den amerikanske præsident, end det er et møde med Donald Trump,« siger Lars Eller til mediet.

Lars Eller spillede en hovedrolle, da Washington Capitals den 7. juni 2018 vandt sin hidtil eneste Stanley Cup. Capitals slog i finaleserien Vegas Golden Knights 4-1 i serien af syv kampe.

I kamp fem var Eller på pletten med det afgørende mål til 4-3 med cirka syv og et halvt minut tilbage af kampen i Las Vegas. I sommer blev han hyldet i Rødovre, hvor han er født og opvokset.

Det er kutyme i USA, at præsidenten inviterer mestrene fra de fire store sportsgrene (NFL, NHL, NBA og MLB) forbi Det Hvide Hus. Flere gange under Donald Trump er det dog ikke gået som forventet.

NBA-stjernerne Steph Curry og LeBron James (henholdsvis Golden State Warriors og på daværende tidspunkt Cleveland Cavaliers, red.) sagde forud for NBA-finalen sidste år, at de ikke ville besøge Donald Trump. Præsidenten trak derfor invitationen til vinderholdet tilbage.