Det vakte opsigt, da Jon Lee-Olsen, professionel ishockeyspiller, som den første mandlige sportsprofil sprang ud som homoseksuel i efteråret.

Nu er han nomineret til den prestigefyldte Årets Forbillede til DR's store sportsgallashow, som uddeles af af Tryg. 27-årige Jon Lee-Olsen, der til dagligt vogter målet i ishockeyklubben Rungsted Seier Capital, stod i efteråret frem på TV 2 og fortalte ærligt om sin seksualitet og om det mod, det har krævet.

»Der er en risiko for, at nogle mennesker vil råbe efter mig, når jeg spiller kampe. Det skal man være klar til, og det kræver modenhed. Men jeg føler, at jeg er klar til at vise, at man sagtens kan være homo og spille ishockey,« sagde Jon Lee-Olsen til TV 2 i oktober.

Han får konkurrence til prisen af ishockey-kjollegaen Lars Eller, som er en af Danmarks største NHL-stjerner, og cykellegenden Brian Holm.

Eller er nomineret til forbillede-prisen for at stable projektet Hockey Stars på benene, som donerer penge til ungdomarbejdet i dansk ishockey.

Den tredje nominerede, Brian Holm, har startet foreningen La Flamme Rouge, som har arrangeret flere forskellige sportsarrangementer for kræftramte og deres pårørende.

Det er fjerde år i træk, at Tryg uddeler prisen Årets Forbillede under sportsshowet.

Tidligere vindere er tidligere håndboldspiller Rikke Nielsen, der i 2016 vandt for sit arbejde med udviklingshæmmede børn. Året efter vandt fodboldstjernen Nadia Nadim, mens Jesper Nøddesbo vandt sidste år for sin indsats for børnehospicet Lukashuset i Hellerup.