Ishockeyklubben Rødovre Mighty Bulls langer karantæner ud til 25 fans.

Det sker, efter at tilskueruroligheder afbrød kampen mellem Rødovre og Rungsted Seier Capital fredag aften i Rødovre Centrum Arena.

Inden kampen blev der ikke sparet på kanonslag og andet af den kaliber. Det samme gjorde sig gældende, da kampen var startet, ligesom der var slagsmål blandt publikum. Og det blev til sidst for meget.

Rødovre Lokal Nyt skrev mandag, at klubben ifølge Rødovre-direktør Bjørn Sørensen havde udpeget 25 personer, som får karantæne fra holdets kampe.

Til Ritzau fortæller han, at 14 er blevet udelukket i resten af indeværende sæson, mens 11 er blevet udelukket i et år. Og det er ikke faldet i god jord hos alle, fortæller direktøren til RNN.

»Vi er i fuld gang med at give dem besked, og det har betydet, at en af dem har lovet mig flade øretæver. Jeg er virkelig træt af dem,« fortæller Bjørn Sørensen, der allerede efter kampen slog fast, at fredagens episoder ville få konsekvenser.

Det er dog ikke kun de 25 fans, der bliver straffet for urolighederne. Det samme gør Rødovre Mighty Bulls.

»DIU har givet os 50.000 kroner i bøde, og vi skal spille uden folk i Sumpen de næste to hjemmekampe. Det betyder, vi med garanti ikke får råd til en udenlandsk spiller, for de penge er lige røget ind til DIU i stedet,« siger Bjørn Sørensen til RNN.