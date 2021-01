27 millioner dollars - eller 164 millioner danske kroner.

Det er, hvad den danske ishockeyspiller Oliver Bjorkstrand, har scoret efter han onsdag skrev under på en ny kontrakt med Columbus Blue Jackets.

Det skriver NHL, der har offentliggjort nyheden.

Den 25-årige midtjyde fik sin debut for holdet tilbage i 2016, og det er bestemt ikke en kort kontrakt, han har skrevet under på.

For der er tale om en forlængelse på 5 år, så kontrakten nu gælder frem til 2025/26-sæsonen.

Oliver Bjorkstrand har spillet 246 kampe for Columbus Blue Jackets, som han har scoret 65 mål for, og i klubben glæder de sig selvsagt over at have scoret endnu en underskrift fra danskeren.

»Oliver er en talentfuld spiller, der kun er fortsat med at udvikle sig gennem karrieren, og vi kunne ikke være mere glade for, at han vil være en Blue Jacket lang tid endnu,« siger holdets manager Jarmo Kekalainen, der fremhæver Bjorkstrands offensive kvaliteter som et stort plus.

Tilbage i 2016 blev Oliver Bjorkstrand kåret til 'mest værdifulde spiller' - det, der kaldes 'MVP' - i NHL's playoff.