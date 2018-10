Winnipeg Jets med danske Nikolaj Ehlers fandt aldrig melodien, da holdet natten til fredag dansk tid var på besøg hos Nashville Predators i verdens bedste ishockeyliga, NHL.

Det canadiske mandskab tabte 0-3, efter en kamp hvor gæsterne havde store problemer med at holde sig inden for spillets regler.

Det blev således til en lang række udvisninger til Jets. Heriblandt to til den danske forward Nikolaj Ehlers.

Ehlers blev udvist i to minutter for interference cirka midtvejs i anden periode, og kort tid efter måtte han igen en tur i straffeboksen.

Det skete som følge af en meget sen tackling i ryggen, og det gjorde altså, at Nikolaj Ehlers endte i slåskamp. Uden handskerne, som blev smidt.

Herefter endte han i noget af en slåskamp mod Predators' Colton Sissons, som nåede at give danskeren en ordentlig én på hovedet.

Efterfølgende fik Nikolaj Ehlers lagt ham ned, og begge spillere fik en fem minutters udvisning

Der var ond stemning mellem Winnipeg Jets og Nashville Predators, der natten til fredag dansk tid tørnede sammen i NHL. Christopher Hanewinckel/Ritzau Scanpix Vis mere Der var ond stemning mellem Winnipeg Jets og Nashville Predators, der natten til fredag dansk tid tørnede sammen i NHL. Christopher Hanewinckel/Ritzau Scanpix

Det er ikke unormalt, at der bryder slåskampe ud på isen i NHL.

Med nederlaget står Winnipeg noteret for to sejre og to nederlag efter sæsonens fire første kampe.

Ehlers, der har været på isen i alle fire kampe, har stadig sæsonens første point til gode, da han hverken har scoret eller lavet en assist. Der var også danskerduel blandt nattens NHL-kampe.

Frans Nielsen og Detroit Red Wings tog imod Toronto Maple Leafs, hvor Frederik Andersen passer målet.

Gæsterne fra Toronto vandt opgøret med 5-3. Andersen stod for 22 redninger og endte med en redningsprocent på 89,7.

Oliver Bjorkstrand vandt sammen med Columbus Blue Jackets på udebane med 5-4 over Florida Panthers. Danskeren lavede ingen point og fik blot lidt under seks minutter på isen.

Sidste dansker i aktion natten til fredag var Lars Eller.

Han fik en ordentlig øretæve, da han med Stanley Cup-mestrene fra Washington Capitals tabte 0-6 på udebane til New Jersey Devils.

/ritzau/