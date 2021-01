Oliver Bjorkstrand scorede og lavede en assist, da Columbus Blue Jackets slog Chicago Blackhawks med 2-1.

Oliver Bjorkstrand har fået en lovende start på NHL-sæsonen hos Columbus Blue Jackets.

Natten til lørdag var danskeren involveret i begge mål, da holdet på udebane slog Chicago Blackhawks 2-1. Bjorkstrand scorede til 1-0 og blev noteret for en assist til gæsternes 2-0-mål.

Sejren blev sikret, selv om danskeren og hans holdkammerater er inde i et tæt og opslidende kampprogram.

- Vi virkede lidt trætte i dag, men vi fandt en vej til sejren, og det var stort.

- Jeg havde det godt med pucken. Jeg ville dog ønske, at benene havde det lidt bedre. Det handler om at komme til chancer, og jeg følte det, som om pucken fulgte lidt efter mig, og det udnyttede jeg, siger Oliver Bjorkstrand til klubbens hjemmeside.

Den 25-årige dansker bragte gæsterne foran efter små ni minutter, da han resolut og uden den store betænkningstid smækkede pucken i mål fra distancen.

Det skete i en periode, hvor Columbus var i overtal, da en Chicago-spiller havde fået to minutter i straffeboksen.

- Vi forsøger at bevæge pucken hurtigt og få skudt meget mod mål.

- Det er godt at komme til nogle chancer tidligt i powerplay. Det gør, at modstanderen skal være på tæerne. Vi vil gerne have en mentalitet på holdet, hvor vi skyder meget - helst uden at misse. Det er en del af vores mindset, siger Bjorkstrand.

Danskeren mener dog, at holdets finske målmand Joonas Korpisalo endte med at blive afgørende for kampens udfald.

- Det var rart for os at komme foran, og vi fik forsvaret sejren hjem, selv om det blev tæt. Korpi (Korpisalo, red.) havde nogle store redninger, hvilket gjorde det muligt for os at vinde, siger han.

Oliver Bjorkstrand har scoret tre gange for Columbus Blue Jackets i ni kampe i denne NHL-sæson. Holdet topper den centrale division med 11 point, men flere af konkurrenterne har spillet færre kampe.

/ritzau/