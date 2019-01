Det startede godt for Toronto Maple Leafs, men endte skidt med et nederlag på 3-6 mod Colorado Avalanche.

Den danske NHL-målmand Frederik Andersen fik ikke det drømmecomeback på isen, som han kunne have håbet på efter en periode ude med en skade.

Således lukkede Andersen fire mål ind, da han og Toronto Maple Leafs mødte Colorado Avalanche på hjemmebane natten til tirsdag dansk tid.

Kampen endte 6-3 til Colorado Avalanche.

Det startede ellers godt for hjemmebaneholdet. Efter blot tre et halvt minuts spil i anden periode scorede Igor Ozhiganov, og blot et minut og 14 sekunder senere bragte Kasperi Kapanen Toronto foran med 2-0.

Men Colorado Avalanche lod sig ikke gå på af at være bagud. Tværtimod scorede holdet tre gange på stribe ved Gabriel Landeskog, Mikko Rantanen og Carl Söderberg.

Maple Leafs fik udlignet til 3-3 seks minutter inde i tredje periode, før Carl Söderberg med to mål samt Mark Calvert med et enkelt sikrede udeholdet sejren. Det er svenske Carl Söderbergs første hattrick i NHL.

Den 29-årige Frederik Andersen har siddet ude med en skade i lysken siden slutningen af december. Hans seneste kamp var 22. december, da New York Rangers blev slået 5-3.

Forud for nattens kamp kaldte Toronto Maple Leafs-træner Mike Babcock danskeren for "vores mand" og "en vigtig del af holdet".

Det har været vigtigt både for holdet og for den danske keeper selv, at han var helt klar, før han bevægede sig ud på isen igen.

Alligevel var Andersen lidt tid om at komme i gang, fortæller han efter kampen til nhl.com:

- Man føler sig lidt langsom, og måske er tålmodigheden der ikke hele kampen igennem, men forhåbentlig går det bedre næste gang, lyder det fra danskeren.

Frederik Andersen var ikke den eneste dansker, der måtte lide et nederlag natten til tirsdag. Lars Eller og Washington Capitals tabte 1-4 til Saint Louis Blues på hjemmebane.

/ritzau/