Kim Pedersen, general manager i Danmarks Ishockey Union, håber på flere NHL-spillere i den danske VM-trup.

Lars Eller blev sammen med Washington Capitals slået ud i NHL-slutspillet natten til torsdag dansk tid, og måske kan ishockeystjernen deltage for Danmark ved VM i maj.

I sidste sæson gik Lars Eller hele vejen og var med til at vinde Stanley Cup-trofæet, så derfor kunne han ikke være med til VM på hjemmebane i maj 2018.

Det bliver dog tidligst afklaret i weekenden, om der er mulighed for Lars Ellers deltagelse ved det kommende VM.

Det samme gælder for NHL-målmanden Frederik Andersen, der røg ud af NHL-slutspillet sammen med Toronto Maple Leafs forleden.

- Der går altid lige et par dage, hvor de skal igennem det, de kalder "extra talks" og lægetjek. Før taler vi ikke rigtigt med dem.

- Vi har jo talt med dem tidligere på sæsonen, og de har som udgangspunkt alle erklæret sig klar, hvis de er friske. Så det håber vi på, at de er, siger Kim Pedersen, general manager i Danmarks Ishockey Union (DIU).

Før VM skal Danmark spille to testkampe mod Norge, inden holdet møder Østrig i en sidste testkamp 5. maj. VM begynder 10. maj, og Danmark åbner med en kamp mod Frankrig 11. maj.

- Der kommer sjældent noget godt ud af at ringe til dem, ti minutter efter at de er slået ud. Der er humøret som regel ikke det bedste

- Vi når ikke at få dem med til kampene mod Norge alligevel. Så vi er ikke presset. Vi tager en snak med dem i løbet af weekenden og får en status.

- Vi skal tale med Lars og Frederik, og så har vi også kontakt med Alexander True i San José, siger Kim Pedersen.

For at få godkendelse til at tage til VM skal NHL-klubbens læge bestemme, om spilleren er fit for fight.

Det er fortsat uafklaret, om Winnipeg Jets-spilleren Nikolaj Ehlers kan komme med i den danske VM-trup på grund af en skade.

- Status på Nikolaj er stadig tvivlsom. Han kommer hjem en af dagene, og vi har aftalt med Nikolaj, at vi kigger på ham i starten af maj.

- Er skaden helet, og er han klar? Så tager vi en snak med Winnipeg, og så ser vi, hvor langt vi når. Jeg ved, at Nikolaj super gerne vil spille.

- Men hvis han har en skade, så han ikke kan skøjte, så er det ligegyldigt, siger Kim Pedersen.

/ritzau/