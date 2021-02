»Selvfølgelig ville vi helst have haft hjemmebane. Men når det ikke kunne blive Herning, er det okay, at det bliver i Riga.«

Sådan lød det fra landstræner Heinz Ehlers, da B.T. gav ham resultatet af telefonmødet i IIHFs Council.

»Det havde vel også ligget i luften, at man af økonomiske og tekniske grunde ville samle VM ét sted, efter at man havde frataget Hviderusland arrangementet af den ene pulje i Minsk. Det er ikke noget, jeg har brugt megen tid på.«

Selv om Herning og Danmarks Ishockey Union sammen med Bratislava havde budt på den ledige pulje, hilser Henrik Bach Nielsen, medlem af IIHFs Council og formand for DIU, valget af Riga velkommen.

»Da VM blev flyttet fra Minsk – en beslutning, som vi bakkede op om – kom vi med et seriøst bud, som skulle hjælpe ishockeyen, så VM ikke skulle aflyses som i 2020. Det ville have været en katastrofe for sporten,« siger han.

Nu ender begge puljer i Letland af flere årsager. Det er billigere, hvis man sammenligner med det danske prisniveau, og alle 16 hold kan være i den samme ny og i den samme boble. Med beslutningen eliminerer man også al rejseaktivitet i VMs slutspil, og det er positivt for aktørerne i Corona-perspektiv.

IIHFs præsident, René Fasel, takker på det internationale ishockeyforbunds hjemmeside Danmark og Slovakiet, som viste vilje til at hjælpe ishockeyen i en kritisk situation, da den politiske uro i Hviderusland fik IIHF til at droppe Minsk som VM-værtsby for at satse på det sikre.

VM 2021 afvikles i perioden 21. maj-6. juni. De 16 nationer er inddelt således med placeringen på verdensranglisten i parentes:

Canada (1), Finland (3), USA (6), Tyskland (7), Letland (10), Norge (11), Italien (15), Kasakhstan (16).

Rusland (2), Sverige (4), Tjekkiet (5), Schweiz (8), Slovakiet (9), Danmark (12), Hviderusland (13), Storbritannien (19).

I 2020 skulle Schweiz have arrangeret VM, men mesterskaberne blev aflyst på grund af coronapandemien.

Danmarks Ishockey Union arbejder nu frem mod 2025, hvor Danmark og Sverige skal holde VM.