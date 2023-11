Det er et problem med en blodprop, som holder den danske landsholds- og NHL-målvogter Frederik Andersen ude på ubestemt tid.

Det oplyser hans hold Carolina Hurricanes på Facebook.

»Under et nyligt lægetjek blev det opdaget, at Frederik Andersen har et problem med en blodprop, som er nødt til at blive håndteret.«

»Der er aktuelt ingen tidsplan for hans tilbagevenden, men vi er sikre på, at Freddie vil komme sig fuldt og helt,« lyder det fra Don Waddell, klubpræsident for Carolina Hurricanes, i opslaget på Facebook.

Klubben oplyser på sin X-profil, at man har hentet 38-årige Jaroslav Halak ind på en såkaldt 'free agent tryout' som følge af danskerens tilstand.

Frederik Andersen er startet inde i seks af holdets 12 kampe indtil videre i NHL-sæsonen. I de seks kampe er det blevet til fire sejre.

Carolina Hurricanes har også den finske målvogter Antti Raanta i truppen.

Holdet indtager tredjepladsen i sin division med syv sejre og fem nederlag.

Frederik Andersen fik sin NHL-debut for Anaheim Ducks tilbage i 2013/14-sæsonen. Efter tre sæsoner skiftede han til Toronto Maple Leafs, som han nåede næsten fem sæsoner for, inden turen gik til Carolina i 2021.

Han er i gang med sin 11. sæson i NHL.