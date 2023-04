Lyt til artiklen

Den danske ishockeyspiller og landsholdsanfører Peter Regin stopper karrieren.

37-årige Regin lægger skøjterne på hylden efter 21 år på topniveau. Han har senest spillet for tyske Eisbären Berlin. Det fortæller han til TV 2 Sport.

»Det var det. Jeg har længe tænkt, at dette var min sidste sæson og har nu endelig taget beslutningen. Jeg er afklaret med beslutningen og føler ikke, at jeg har mere at give af,« siger 36-årige Peter Regin.

Den danske landsholdslegende blev Danmarks fjerde NHL-spiller i 2009 efter Frans Nielsen, Jannik Hansen og Mikkel Bødker. her tørnede han både ud for Ottawa Senators, New York Islanders og Chicago Blackhawks.

Den imponerende karriere fik dog sin spæde start i Herning, hvor Peter Regin debuterede som bare 16-årig for Herning Blue Fox.

Han har siden været med på det danske landsholds optur igennem de seneste to årtier, hvor det er blevet til 151 landskampe, 26 mål og 42 assister.

Peter Regin husker den største oplevelse på landsholdet, da Danmark kvalificerede sig til OL i Beijing, som var de første olympiske lege med dansk deltagelse i ishockey.

I 2014/2015-sæsonen spillede Peter Regin sin sidste sæson i NHL.

I maj 2015 annoncerede den finske storklub Jokerit, at den havde hentet danskeren på en toårig kontrakt. Regin endte med at blive en stor profil i Jokerit, som han forlod i foråret 2021.

Derefter blev det til et ophold i schweiziske Ambri-Piotta, inden Regin altså sluttede med en sæson i Eisbären Berlin.

»Min krop er færdig, og den har længe gjort ondt hver dag. Jeg har været en del skadet i de seneste år, og jeg vil ikke tilbyde nogen klub eller landsholdet at møde op i en tilstand, hvor jeg ikke føler, at jeg har noget at tilbyde,« siger Regin til TV 2 Sport.