21-årige Joachim Blichfeld fik godt 11 minutter på isen for San Jose Sharks i nederlag til New York Rangers.

Danmark fik natten til fredag endnu en dansker med spilletid i verdens bedste ishockeyrække NHL.

Det blev en realitet, da 21-årige Joachim Blichfeld skøjtede på isen for San Jose Sharks i en hjemmekamp mod New York Rangers. Debuten endte med et nederlag på 3-6.

Frederikshavneren fik i alt 11 minutter og 34 sekunder på isen for San Jose. Han var dog ikke involveret i nogen af scoringerne.

Værterne fra San Jose var flere gange undervejs i front, men en stærk afslutning på tredje periode med fire scoringer i træk gav New York Rangers sejren.

Tomas Hertl bragte San Jose i front med 1-0 midtvejs i første periode, men gæsterne kæmpede sig tilbage. I begyndelsen af tredje periode tog San Jose atter føringen, da Brenden Dillon gjorde det til 3-2 for San Jose.

De sidste godt 11 minutter gik det helt galt for holdet fra Californien, der derfor endte med at tabe med tre mål.

Joachim Blichfeld blev draftet af San Jose i 2016 og havde indtil fredag spillet for San Jose Barracuda i den næstbedste nordamerikanske liga, AHL.

San Jose har tabt de seneste fem kampe og er placeret langt nede i tabellen i NHL.

/ritzau/