Den danske ishockeystjerne Jannik Hansen har valgt at indstille sin karriere. Det skriver TV2 Sport.

Kroppen kan ganske enkelt holde til mere, lyder årsagen.

»Det at man lige føler, at kroppen ikke kan være med mere. Det gør, at det er en rimelig vigtig årsag til, at jeg må trække stikket,« siger Jannik Hansen til TV2 Sport.

Den 33-årige dansker tørnede i 12 sæsoner ud i verdens bedste liga, NHL. I denne har han spillet for russiske CSKA Moskva, der vandt KHL-mesterskabet

/ritzau/