Ishockeyspilleren Kristian Jensen fra Frederikshavn White Hawks risikerer at skulle i fængsel i op til tre år.

Under en ligakamp 20. september skubbede han Odense-spilleren Lucas Bjerre Rasmussen omkuld og tildelte ham et hårdt slag mod hovedet.

Nu har anklagemyndigheden netop besluttet at rejse tiltale mod ham efter straffelovens paragraf 244. B.T. har forsøgt at få en kommentar til sagen fra Kristian Jensen. Men han har ifølge sin advokat, Jens Christian Christensen, ikke lyst til at udtale sig.

»På Kristians vegne kan jeg sige, at han nægter sig skyldig, da han mener, at der i hændelsesforløbet ikke er sket en forsætlig overtrædelse af straffeloven,« siger Jens Christian Christensen.

Frederikshavn White Hawks' Kristian Jensen (th.) i aktion i en kamp mod Esbjerg Energy i Nordjyske Bank Arena tirsdag 12. marts 2019. Foto: Henning Bagger Vis mere Frederikshavn White Hawks' Kristian Jensen (th.) i aktion i en kamp mod Esbjerg Energy i Nordjyske Bank Arena tirsdag 12. marts 2019. Foto: Henning Bagger

Han mener, at sagen ikke hører hjemme i det civile straffesystem, da den er afklaret i Dansk Ishockey Unions eget disciplinærsystem med en karantæne frem til 1. december.

»Jeg nægter at tro, at denne sag ender med en domfældelse. Men skulle det utænkelige ske, er det åbenbart, at den ender med en betinget dom. Det har selvfølgelig noget at gøre med, at ishockey er en kontaktsport, hvor det at slå med en stav giver to minutters udvisning. Var hændelsen til gengæld sket i gågaden i Frederikshavn, ville man formentlig have taget straffelovens skærpede paragraf 245 i anvendelse,« siger Jens Christian Christensen.

Han håber, at sagen kommer for retten inden jul.

»Sager af denne art skal afgøres så hurtigt som muligt,« siger Jens Christian Christensen.

Odense-spilleren Lucas Bjerre Rasmussen blev slået bevidstløs under en ishockeykamp mellem Odense og Frederikshavn i september. Foto: Odense Bulldogs Vis mere Odense-spilleren Lucas Bjerre Rasmussen blev slået bevidstløs under en ishockeykamp mellem Odense og Frederikshavn i september. Foto: Odense Bulldogs

Tidligere i forløbet har lederne i Frederikhavn White Hawks udtalt, at Kristian Jensen efter episoden har været udsat for en hetz.

»Jeg mener, noget af det, jeg har set i mediernes omtale, har været urimeligt hårdt. Jeg har ingen kommentarer til, hvordan Kristian har det personligt i denne tid, men han synes selvfølgelig, at sagen skal overstås hurtigt, så han kan komme videre,« siger Jens Christian Christensen.

B.T. har været i kontakt med Odense Bulldogs' sportschef, Henrik Benjaminsen, om voldsramte Lucas Bjerre Rasmussens helbredstilstand.

»Han blev slået bevidstløs og fik såvel hjernerystelse som et brud på en knogle ved øjet. Efter hændelsen er han endnu ikke begyndt at træne, men det går heldigvis fremad. Lige nu er det umuligt at sige noget om, hvornår han er klar til at spille igen,« siger han.