Ishockeyspilleren Lucas Bjerre Rasmussen er i bedring og arbejder på et comeback for Odense Bulldogs, næsten to måneder efter at han blev slået bevidstløs af modspilleren Kristian Jensen fra Frederikshavn.

Den 18-årige Odense-spiller fik et knytnæveslag i hovedet, mens han lå på isen uden hjelm, efter at de to spillere havde været i klammeri under en kamp i den bedste række.

»Han gør fremskridt. Når man har haft en hjernerystelse, tager det noget tid, og man skal igennem en masse test. Men det går fremad, og vi håber, at han snart er klar igen,« siger Odenses sportschef, Henrik Benjaminsen.

Lucas Bjerre Rasmussen har ikke været i kamp siden den dramatiske episode i Frederikshavn 20. september.

Hvornår den unge back er klar til igen at skøjte ud for det fynske mandskab, er endnu for tidligt at sige.

»Det er svært at sætte en prognose på, for der kan hurtigt komme tilbageskridt, når det handler om hjernerystelser,« siger Henrik Benjaminsen.

Knytnæveslaget gav i første omgang Kristian Jensen sportslig karantæne frem til 1. december, men han risikerer også at blive straffet af domstolene.

Fredag kommer sagen for retten i Hjørring, hvor anklageren kræver fængsel til den 23-årige ishockeyspiller. Jensen er tiltalt efter straffelovens paragraf 244 for "at have tildelt forurettede et hårdt slag i hovedet, mens forurettede lå ned".

Sagen bliver fulgt med stor interesse, for det er uhyre sjældent, at episoder i sportskampe skal afgøres i retten.

»Vi skal 20-25 år tilbage, for at finde senest der var en sag i ishockeysporten. Og det har aldrig tidligere været på liganiveau. Det har altid været i sekundarækkerne, at der har været politisager,« siger Danmarks Ishockey Unions direktør, Ulrik Larsen.

Han mener derfor, at der er tale om en enkeltstående episode, og at der går lang tid, inden fredagens afgørelse kan bruges som rettesnor i en ny sag.

»Jeg håber i mit stille sind, at der går 25 år, inden vi oplever noget lignende,« siger Ulrik Larsen.

I Danmarks Idrætsforbund (DIF) ser man helst, at tvister i sportens verden afgøres af sportens egne retsinstanser.

»Det har altid fungeret godt med, at vi selv uddelte karantæner og slog ned på ting, der er foregået i idrætten.«

»Men vi respekterer, at der er en grænse, hvor man ikke længere kan skyde det ind under, hvad der er foregået i kampens hede,« siger DIF-direktør Morten Mølholm.

Sagens sjældenhed gør den naturligvis også interessant i den juridiske verden. Fredagens afgørelse kan give et fingerpeg om, hvornår en sag er så alvorlig, at sportens eget strafsystem ikke længere slår til.

»Vi følger sagen med meget stor interesse. Da Christian Poulsen (tidligere fodboldlandsholdsspiller, red.) slog en spiller i maven, overvejede man, om der skulle rejses tiltale. Det gjorde man ikke.«

»Derfor kan man sige, at det er meget principiel sag. Hele sportsverdenen følger jo med tilbageholdt åndedræt, hvad der sker,« siger sportsjuristen Jens Bertel Rasmussen fra Bertel Rasmussen Advokater.

Retssagen begynder klokken 9 fredag morgen.

/ritzau/