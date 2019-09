Sikke et halvår, Aalborg Pirates' sportschef, Ronny Larsen, har været igennem.

I begyndelsen af februar fyrede han klubbens daværende cheftræner, Jason Morgan. Få timer senere blev han ramt af en blodprop i hjernen. Og siden har den nordjyske ishockeylegende, der repræsenterede Danmark ved ikke færre end 14 VM-slutrunder, brugt masser af kræfter på at samle sig selv op.

'Da jeg mærkede, det hele i min krop begyndte at sejle, troede jeg, jeg skulle dø,' fortæller den 47-årige nordjyde til B.T. og tilføjer:

'Sammen med familien befandt jeg mig på en restaurant i Hamborg. Jeg fik det pludselig rigtig dårligt. Det føltes, som om der blev sprøjtet varmt vand ind i venstre side af hovedet.'

Ronny Larsen jubler efter at have scoret det fjerde danske mål mod USA ved A-VM i Finland lørdag 26. april 2003. Foto: Nils Meilvang Vis mere Ronny Larsen jubler efter at have scoret det fjerde danske mål mod USA ved A-VM i Finland lørdag 26. april 2003. Foto: Nils Meilvang

Ronny Larsen vurderer, at det var stress, der udløste den alvorlige situation.

'Set i bakspejlet kan jeg godt se, at jeg i ugerne op til, jeg blev ramt, havde presset mig selv for hårdt,' fortæller Ronny Larsen, der, straks efter han faldt om, blev kørt væk i ambulance fra restauranten.

'Familien gik fuldstændig i panik, da de ser mig kollapse. Hvad angår mig selv, fløj der masser af tanker gennem hovedet. Fra det ene sekund til det andet bliver venstre side af min krop følelsesløs. Derfor tænker jeg, om jeg nogensinde kom til at se mine børn igen,' siger Ronny Larsen.

Lammelserne i kroppen varede i tre dage.

Ronny Larsen jubler over en scoring for Danmark i OL-kvalifikationen mod Japan i 2000. Foto: LISELOTTE SABROE Vis mere Ronny Larsen jubler over en scoring for Danmark i OL-kvalifikationen mod Japan i 2000. Foto: LISELOTTE SABROE

'Jeg var indlagt en uges tid. Men selvom jeg ikke har fysiske mén, er jeg stadig ramt psykisk,' siger Ronny Larsen.

'En periode turde jeg eksempelvis ikke se nyheder i tv, fordi jeg her hele tiden blev mindet om død og ødelæggelse. Det har betydet, at jeg har opsøgt en psykolog. Han har givet mig nogle redskaber til at arbejde med den angst, der har forfulgt mig,' siger Ronny Larsen.

Stille og roligt er han vendt tilbage til jobbet som sportschef i Aalborg Pirates, hvor han prøver at være med på sidelinjen under den daglige træning.

'Klubben har været meget forstående. Hen over sommeren har jeg forsøgt at holde mig for mig selv. Jeg er langtfra på fuld tid endnu. Men de seneste to-tre uger er jeg regelmæssigt begyndt at komme i hallen igen. Fremadrettet skal jeg stadig varetage jobbet i den sportslige ledelse, hvorimod jeg er blevet frataget ansvaret for salgsarbejdet,' siger Ronny Larsen.

Ronny Larsen jubler over sin scoring til 1-0 i DM-finalen anno 2006 mellem AaB og Sønderjyske. Foto: Claus Fisker Vis mere Ronny Larsen jubler over sin scoring til 1-0 i DM-finalen anno 2006 mellem AaB og Sønderjyske. Foto: Claus Fisker

Han lægger ikke skjul på, at han har det fint med at fortælle sin historie.

'Jeg har intet at skjule og er ikke flov over det hændte. Forhåbentlig kan andre, der er havnet i en lignende situation som mig, lære noget af de erfaringer, jeg har draget. Det er indiskutabelt, at det har været en voldsom oplevelse. Men den opbakning, jeg har oplevet i forløbet, har været fantastisk. Jeg er på vej tilbage og har en aftale med klubben om, at jeg kan komme og gå, som det passer mig. Jeg har lært mig selv at kende, og at ishockey trods alt ikke er alt i livet,' lyder Ronny Larsens slutreplik.