Letland bliver enevært for EM. En beslutning, som Henrik Bach Nielsen godt kan se det fornuftige i.

Det blev ikke danske Herning, men lettiske Riga, som løb med den halvdel af værtskabet for årets ishockey-VM, som Hviderusland for nylig fik frataget.

Danmarks Ishockey Union (DIU) havde tilbudt at gøre Herning til værtsby, men Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) har besluttet at afholde hele mesterskabet i Letland.

Alligevel betragter DIU-formand Henrik Bach Nielsen det som en fornuftig beslutning.

Da VM blev flyttet fra Minsk en beslutning, som vi bakkede op om kom vi fra Herning og Danmark med et seriøst bud, der kunne hjælpe ishockeyen, så VM ikke skulle aflyses som i 2020. Det ville have været en katastrofe for sporten, siger han til unionens hjemmeside.

Tidligere i januar blev Hviderusland frataget den ene halvdel af værtskabet på grund af på grund af politiske uroligheder i landet og dets håndtering af coronapandemien.

Danmark meldte sig ligesom Bratislava i Slovakiet som potentiel medvært, men Henrik Bach Nielsen kan godt se fidusen i at afholde det hele samme sted.

Nu ender begge VM-puljer i Letland af to primære årsager: Det er billigere at holde VM i Letland, hvis man sammenligner med for eksempel Danmark, og alle 16 hold er i samme by og kan dermed også være i samme boble. Set i coronaperspektiv virker det også rigtig fornuftigt.

Så vi er helt på det rene med, at VM ender i Letland og arbejder videre frem mod 2025, hvor vi skal holde VM sammen med Sverige. Det glæder vi os allerede til, lyder det fra formanden.

VM afvikles fra 21. maj til 6. juni.

