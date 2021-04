Ishockeydommer Mads Frandsen er atter udtaget til VM og kan se frem til at skrive dansk dommerhistorie.

Ishockeydommeren Mads Frandsen bliver den første dansker til at være hoveddommer i en kamp ved herrernes A-VM nogensinde.

Det skulle han egentlig være blevet allerede sidste år, men coronapandemien aflyste VM i Schweiz. Nu kan den danske dommer med skøjter under fødderne glæde sig over, at Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) også har udtaget ham til dette års VM i Letland.

Han er en af 18 hoveddommere, som bliver sendt ud på isen under turneringen. Det fremgår af dommeroversigten hos IIHF.

Han ser frem til at få sin VM-debut med et års forsinkelse, selv om coronapandemien også kommer til at sætte præg på dette års VM.

- Det tog rigtig lang tid at komme sig over skuffelsen over aflysningen. Men i efteråret måtte jeg sætte en streg i sandet og i stedet se fremad og forsøge at give et skud frem mod VM i 2021.

- Jeg er helt ligeglad med, hvordan VM skal afholdes, og hvilke restriktioner der hersker. Bare jeg får lov at smide pucken i Riga i maj. Selvfølgelig bliver det hårdt at være væk fra familien, men heldigvis har jeg to uger mellem slutspillet og VM, hvor jeg kan være sammen med dem, siger Mads Frandsen ifølge Metal Ligaens hjemmeside.

Også den danske linjedommer Andreas Weise Krøyer er udtaget til VM.

Tidligere har René Vejs Jensen været linjedommer ved tre verdensmesterskaber. Henrik Haurum var udtaget som linjedommer til sidste års aflyste VM, men han er ikke udtaget til det forestående VM.

VM i Letlands hovedstad, Riga, afvikles i perioden 21. maj til 6. juni.

Siden 2003 har det danske landshold været en del af A-VM.

