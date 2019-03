Jesper Duus kom med kritik, da han sagde op som sportschef i Danmarks Ishockey Union. Direktøren i unionen afviser kritikken.

Jesper Duus smækkede med døren, da han i denne uge stoppede som sportschef i Danmarks Ishockey Union (DIU). Blot to måneder før VM i Slovakiet.

Unionen har ingen visioner, pengene bliver brugt forkert, og der er alt for meget papirnusseri i stedet for tid ude i ishockeyhallerne.

Sådan lød kritikken fra Jesper Duus, og den bliver modtaget med hovedrysten af unionens direktør, Ulrik Larsen.

- Jeg synes bestemt ikke, vi er visionsløse. Vi har afviklet et VM, der gav overskud, og som har gjort, at vi vil investere i U20-talenterne i den kommende sæson, i ligaen, i kvindeishockey og i rekruttering.

- Det er nogle fyrtårne, vi vil investere nogle ekstra penge i. Det er da visionært, mener Ulrik Larsen.

Jesper Duus havde gerne set, at der var investeret mere i eliten på herresiden i stedet for de fyrtårne, der er besluttet på politisk niveau i DIU.

- Vi har på elitedelen et budget på omkring 10,5 millioner kroner, og vi kunne da godt lave mere elite, hvis vi puttede to millioner mere i det.

- Men vi er altså et lille specialforbund, og vi skal også lave andet end elite- og landshold. Og vi lever fuldstændigt op til det, vi skal i forhold til Team Danmark, siger Ulrik Larsen.

Jesper Duus klagede ved sin afgang over for meget administration i jobbet.

Men den del af jobbet kan ikke undgås, mener Ulrik Larsen, som vil være bedre til at gøre opmærksom på det, når Duus' afløser skal ansættes.

- Vi skal dokumentere rigtigt meget i forhold til Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund. Det er prisen, når man modtager 5,5 millioner kroner fra den ene og over to millioner fra den anden.

- Der skal holdes mange møder, der er arbejdsmøder, der er styregruppemøder, der skal laves agendaer og referater. Der er meget. Det medgiver jeg.

- Det skal vi være gode til at fortælle den næste. Fordi der er mere end bare ishockey i det, forklarer Ulrik Larsen.

Opsigelsen vækker ærgrelse hos Team Danmark-direktør Lone Hansen så tæt på ishockey-VM.

Hun understreger, at sportschefen har en lederposition, der er administrativ.

- En sportschefs rolle og ansvarsområde er at trække i trådene og få det administrative på plads. Det er landstrænerens opgave at sørge for at få atleterne til at præstere på banen, fastslår hun.

Lone Hansen mener, at ansættelsesprocessen har været klar nok.

- Jesper Duus har også udfyldt rollen rigtigt fint. Der er ikke noget i vejen med processen. Det giver ikke anledning hos os til at tænke anderledes i forhold til sportschefens opgaver, siger Lone Hansen.

Team Danmark støtter ishockeyunionen med 5,6 millioner kroner i år. Og Lone Hansen beretter om et godt samarbejde med unionen, som lever op til de målsætninger, som er sat i tæt samspil med Team Danmark.

- Det er ikke pengene, der er styrende for samarbejdet. Vi ser jo først og fremmest på de udviklingspotentialer, der er. Og de tiltag, der giver bedst mening for at udvikle den enkelte sport.

- Og for ishockeyens vedkommende gælder det om stadig at være med oppe i det højeste lag, siger Lone Hansen.

VM spilles i Slovakiet fra 10. til 26. maj.

