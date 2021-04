General manager Kim Pedersen er stolt af, at Danmark endelig fik nedlagt Sverige på isen i forsøg nummer 22.

Det vækker stor glæde hos general manager for Danmarks ishockeylandshold, Kim Pedersen, at det torsdag aften lykkedes for Danmark at slå Sverige for første gang i historien.

Det 22. møde mellem de to landes herrelandshold i ishockey endte med en 3-2-sejr i Malmø. Selv om "Tre Kronor" ikke just stillede med hele kavaleriet af stjerner i VM-forberedelseskampen, er der grund til begejstring, siger Kim Pedersen.

- Jeg har været med på hele rejsen, siden vi for første gang spillede med i den bedste VM-turnering i 2003. Dengang spillede vi også mod Sverige og tabte, og siden har de altid haft overhånden mod os i de afgørende momenter.

- Vi har tabt til dem 21 gange og aldrig trukket svenskerne ud i overtid - hverken i testkampe eller VM. Derfor er det stort for dansk ishockey omsider at slå Sverige, uanset at det kun er en testkamp.

- De er stadig vores storebror, men i dag viste lillebror tænder, siger han i en pressemeddelelse fra Danmarks Ishockey Union.

Danmark vandt første periode med 2-0, tabte anden periode med 0-2 for dernæst at afgøre kampen med et mål tidligt i tredje periode.

Hinsidan er Sveriges landstræner, Johan Garpenlöv, skuffet over nederlaget til et på papiret svagere dansk hold.

- Jeg er utilfreds med indsatsen, og jeg er meget skuffet. Vi har et hold, som skal kunne vinde sådan en kamp. Jeg må tage ansvaret, siger han ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

De to lande mødes igen under VM i Letland 22. maj.

/ritzau/