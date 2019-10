Den danske ishockey-legende Jannik Hansen gjorde store øjne, da han forleden kiggede ud ad vinduerne.

Midt på græsplænen stod en sortbjørn.

Den var kravlet over hegnet til den tidligere NHL-stjernes hjem i Capilano for foden af bjergene i North Vancouver.

»Andre i området har oplevet det samme, men det var første gang, vi havde besøg af en bjørn,« siger Jannik Hansen til B.T.

En sulten sortbjørn er kravlet over hegnet til Jannik Hansens have på jagt efter mad. Foto: Privat Vis mere En sulten sortbjørn er kravlet over hegnet til Jannik Hansens have på jagt efter mad. Foto: Privat

»Bjørnen var på jagt efter føde, men jeg oplevede det ikke som en farlig situation. Herover lever man lidt anderledes i naturen, end man gør andre steder.«

Efter sidste sæsons sejr med CSKA Moskva om Gagarin Cup i KHL, den russiske liga, har 33-årige Jannik Hansen og hans familie slået sig ned i det naturskønne område nord for Vancouver.

I 11 sæsoner spillede han for Vancouver Canucks, og i 2011 var han kun én sejr fra at vinde Stanley Cup. En ishockeyspillers ultimative triumf.

»Efter at have spillet min sidste kamp for CSKA var min karriere slut. Jeg nyder tilværelsen i Canada sammen med min kone Karen og vores tre børn, tvillingerne Lucas og Daniel på seks år og Kate på tre,« siger Jannik Hansen.

Jannik Hansen i sin sidste landskamp mod Letland ved VM i Herning i 2018. Foto: HENNING BAGGER Vis mere Jannik Hansen i sin sidste landskamp mod Letland ved VM i Herning i 2018. Foto: HENNING BAGGER

Det dansk/canadiske par mødte hinanden, da Jannik Hansen spillede for AHL-klubben Manitoba Moose i Winnipeg.

Jannik Hansen har søgt canadisk opholdstilladelse og ventes med tiden at få både dansk og canadisk statsborgerskab.

To-tre gange om ugen er han på skøjter sammen med sine tvillinger.

»Det er dejligt at skøjte rundt med de små. Jeg vil ikke sige, at jeg er træner. Jeg nyder bare at hjælpe dem lidt i gang og opleve deres glæde ved at løbe på skøjter,« siger han.

Jannik Hansen spillede 626 grundseriekampe og 70 kampe i playoffs i NHL og i alt 54 kampe i KHL.

Da B.T. i 2017 satte alle tiders danske landshold, så All Star-holdet sådan ud:

Målmand: Frederik Andersen. Backs: Philip Larsen og Jesper Jensen Aabo. Forwards: Jannik Hansen, Frans Nielsen og Nikolaj Ehlers.