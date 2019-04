Danmark tabte i overtid til Norge og tager hjem fra to VM-testkampe mod Norge med en sejr og et nederlag.

De danske ishockeyherrer var nede i sækken, men kom tilbage, inden Norge i overtid sikrede sejren i VM-testkampen lørdag.

De to lande mødtes for anden dag i træk på isen i Norge, før det går løs ved slutrunden i Slovakiet om to uger.

Det danske nederlag kom dagen efter, at Danmark samme sted besejrede Norge 1-0 i Lørenskog ved Oslo.

Norge var toneangivende i indledningen, og det så ud som om de norske værter ordnede sagerne med deres tre mål i første periode, inden Danmark gentog bedriften med tre mål i tredje periode.

Med 3-3 måtte spillerne ud i forlænget spilletid, hvor Norge hurtigt afgjorde kampen.

De to første norske mål faldt efter powerplay, og den sidste scoring i første periode blev landet i norsk undertal, da Danmark blev løbet over ende i et angreb.

I løbet af et minut i første periode kom Norge foran 2-0.

Først var det Alexander Reichenberg, der scorede til 1-0, og minuttet senere sendte Erlend Lesund pucken i det danske mål til 2-0 efter 14 minutter.

Andreas Martinsen sørgede med et minut tilbage af perioden for scoringen til 3-0.

Anden periode blev uden scoringer, og det var derfor op ad bakke for de danske spillere i den sidste periode.

Men tre minutter inde i tredje periode sendte kaptajn Morten Madsen sikkert pucken i mål efter et oplæg fra Joachim Blichfeld.

To minutter senere reducerede Blichfeld så selv til 2-3, og med seks minutter tilbage af opgøret smaskede Jesper Jensen så pucken i mål i dansk powerplay og udlignede til 3-3.

I overtiden sikrede Thomas Valkvæ Olsen så Norge sejren med sit mål.

VM spilles fra 10. til 26. maj i Slovakiet, og Danmark træder ind i turneringen 11. maj med en kamp mod Frankrig.

Ud over Frankrig, så er Danmarks modstandere i gruppespillet ved VM Storbritannien, Slovakiet, Tyskland, Finland, USA og Canada.

Danmark møder i næste uge Østrig i den sidste testkamp før VM.

/ritzau/