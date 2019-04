Det danske herrelandshold i ishockey tabte onsdag 2-3 til Sverige i en testkamp forud for det kommende VM.

Tredje gang blev ikke lykkens gang, da det danske herrelandshold i ishockey onsdag spillede sin tredje testkamp forud for det kommende VM.

Her blev det i Odense til et 2-3-nederlag til Sverige, og Danmark har dermed tabt tre testkampe i træk. I de første to kampe blev det til nederlag til Finland.

Danskerne skal spille fire yderligere testkampe inden verdensmesterskaberne i maj. Den næste spilles allerede torsdag, hvor Sverige igen er modstanderen.

Sverige kom foran lidt over 12 minutter inde i første periode, da Dennis Rasmussen gjorde det til 1-0.

Der skulle gå 17 minutter af anden periode, før Danmark fik udlignet til 1-1, da Herning-spilleren Morten Poulsen udlignede efter oplæg fra Oliver Lauridsen.

Danskerne måtte dog alligevel gå til pause bagud, efter at Jesper Boqvist med 15 sekunder tilbage af perioden atter bragte svenskerne foran.

Men Danmark var ikke færdige, og halvvejs i tredje periode fik Matias Lassen udlignet. Det endte dog alligevel med svensk sejr, da Jonathan Andersson i powerplay gjorde det til 3-2 fire minutter efter den danske udligning.

/ritzau/