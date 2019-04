En tilforladelig testkamp mellem Norge og Danmark endte med dansk sejr i optakten til VM i Slovakiet i maj.

Man skulle kigge langt efter festfyrværkeri og råt drama på isen, da det danske ishockeylandshold fredag aften mødte Norge i en testkamp.

Danmark vandt opgøret 1-0, og hentede dermed den 33. sejr over arvefjenderne fra Norge i kamp nummer 83 mellem de to lande.

Sejren blev hentet i Lørenskog ved Oslo, hvor Danmark igen lørdag møder nordmændene.

Det blev en jævn omgang uden de store chancer i de to første perioder, hvor Danmark formåede at holde nordmændene væk fra de vilde chancer og også formåede at holde nullet.

Samtidig fik Nicolai Meyer bragte Danmark foran 1-0 efter 13 minutter i første periode, og Norge fik i anden periode annulleret en scoring, da en norsk spiller ifølge dommeren dirigerede pucken i mål med skøjten.

Tredje periode bød ikke på scoringer, og så kunne spillerne hvile kroppene indtil lørdagens dyst.

Torsdag blev det en kendsgerning, at NHL-keeper Frederik Andersen ikke kommer med til VM. Den danske målmand har problemer med den ene lyske, som efter en lang sæson kræver hvile.

Det blev samtidig offentliggjort, at Mikkel Bødker fra Ottawa Senators bliver en del af den danske VM-trup.

Derudover kan den danske landstræner håbe, at også Lars Eller melder sig klar, efter at Washington Capitals er slået ud af slutspillet i NHL.

Winnipeg Jets-spilleren Nikolaj Ehlers kan også komme med i den danske VM-trup, men han er tvivlsom på grund af en skade, og Oliver Bjorkstrand er stadig med i NHL-slutspillet med Columbus Blue Jackets.

VM spilles fra 10. til 26. maj i Slovakiet, og Danmark træder ind i turneringen 11. maj med en kamp mod Frankrig.

Ud over Frankrig, så er Danmarks modstandere i gruppespillet ved VM Storbritannien, Slovakiet, Tyskland, Finland, USA og Canada.

Når Danmark har mødt Norge lørdag, så venter der en sidste testkamp mod Østrig i næste uge.

/ritzau/