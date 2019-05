Danmark skal igen være vært for VM ishockey.

Det sker i 2025.

»Det er en kæmpe, kæmpe triumf for dansk ishockey, at vi allerede nu bliver værter for VM igen. Vi ridder stadig på momentum fra 2018, hvor vi beviste, at vi som en lille nation kunne klare en stor opgave,« lyder det ifølge TV 2 fra formanden for Danmarks Ishockey Union, Henrik Bach Nielsen.

Om seks år har Danmark lavet en aftale om at dele værtsskabet med Sverige - det sker bare syv år efter, at Danmark senest var (ene)vært for VM i ishockey sidste år.

Her blev en særdeles succesfuld turnering afviklet i Herning og København foran stuvende fulde tilskuerpladser.

Ifølge TV 2 er aftalen blev præsenteret af på en IIHF-kongres, og nu mangler bare den egentlige godkendelse på en af de kommende kongresser.

Af de foreløbige planer fremgår det, at Sverige i 2015 bliver hovedvært for slutrunden.

Det vil sige, at kampene i den ene af de indledende grupper vil blive spillet i Danmark. Herefter vil to kvartfinaler blive spillet på dansk is.

Resten af kampene - og altså også semifinaler og finale - vil blive afviklet i Sverige.

Opdateres...