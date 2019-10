Det er nu officielt bekræftet, at VM i ishockey i 2025 skal afholdes i Danmark og Sverige.

Danmark og Sverige er bekræftet som værter for VM i ishockey i 2025 på Det Internationale Ishockeyforbunds (IIHF) kongres i Rom.

Det oplyser forbundet på sin hjemmeside.

Allerede i maj kom det frem, at de to nordiske lande sammen skulle stå for værtskabet. På kongressen skulle buddet så godkendes formelt.

Sverige var i første omgang blevet bekræftet som vært, men efter drøftelser med Danmark blev der afgivet et fælles nordisk bud på værtskabet.

På et senere tidspunkt vil de specifikke værtsbyer blive meldt ud, lyder det fra IIHF.

Danmark stod også for VM i 2018, hvor tilskuerne fra verdens bedste ishockeynationer skulle til Royal Arena i København og Jyske Bank Boxen i Herning for at se kampene.

Sverige var senest vært for ishockey-VM sammen med Finland i 2012 og 2013.

/ritzau/