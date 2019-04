NHL-spilleren Mikkel Bødker bliver en del af den danske VM-trup i ishockey.

Det oplyser Danmarks Ishockey Union i en pressemeddelelse.

»Jeg har plejet lidt småskader i de seneste uger, men er nu fit for fight. Jeg glæder mig til at støde til truppen og være med til et forhåbentligt succesfuldt VM for Danmark.«

»Det er altid en fornøjelse at spille i den rød-hvide trøje,« siger Mikkel Bødker.

VM spilles fra 10. til 26. maj, og Danmark træder ind i turneringen 11. maj med en kamp mod Frankrig.

/ritzau/