Som B.T. kunne afsløre i sidste uge, så har Danmark fået sig en ny ishockeylandstræner.

Svenskeren Mikael Gath bliver ny landstræner for Danmarks ishockeyherrer og afløser Heinz Ehlers.

Det bekræfter Danmarks Ishockey Union nu over for TV 2 Sport.

- Jeg regner med, at vi får en mand ind, der tager dansk ishockey det næste skridt, siger Theis Møller, der er formand for Elitesportsudvalget hos DIU, der står bag valget af den nye landstræner.

Aftalen med Mikael Gath, der kommer fra et job som sportschef og træner hos Kristianstads IK i den næstbedste svenske række, løber i tre sæsoner, skriver TV 2 Sport.

Det er knap to måneder siden, at Heinz Ehlers fortalte, at han ville takke af som landstræner efter dette års VM. Han har været landstræner siden 2018.

Den 46-årige Mikael Gath tiltræder derfor i jobbet efter VM i Finland i maj og vil kun observere arbejdet omkring det danske landshold i Tampere på afstand.

Gath har tidligere været træner i dansk ishockey, da han for fem år siden stod i spidsen for Odense Buldogs.

/ritzau/