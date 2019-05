Danmark var vært for ishockey-VM i 2018, og nu træder Danmark ind på scenen som VM-arrangør igen.

Danmark bliver vært for VM i ishockey i 2025 sammen med Sverige. Det oplyser Danmarks Ishockey Union (DIU) på sin hjemmeside.

Sverige har netop præsenteret de to landes samarbejdsaftale på Det Internationale Ishockeyforbunds, IIHF's, kongres i Bratislava.

Nu mangler blot den formelle godkendelse, som sker på en af de kommende IIHF-kongresser, oplyser DIU.

- Det er en kæmpe, kæmpe triumf for dansk ishockey, at vi allerede nu bliver værter for VM igen.

- Vi rider stadig på momentum fra 2018, hvor vi beviste, at vi som en lille nation kunne klare en stor opgave, siger DIU-formand Henrik Bach Nielsen til unionens hjemmeside.

/ritzau/